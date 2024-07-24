Екатерина Варнава рассказала, чем занимается на фоне отмены на телевидении

Екатерина Варнава зарабатывает на частных мероприятиях после отмены на ТВ

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юмористка и актриса Екатерина Варнава на YouTube-канале Александра Соколовского призналась, что зарабатывает на частных мероприятиях после отмены на телевидении.

Фото: youtube.com by канал Александр Соколовский, PDM

Бывшая резидентка Comedy Woman столкнулась с тем, что сначала её лишили роли в шоу "Абсолютно нага", а затем из проката убрали фильм с её участием. Варнава отметила, что впала в депрессию.

В настоящее время, по словам комикессы, она работает на частных мероприятиях и играет в спектакле Саввы Савельева.

"Играю, но это вообще не вопрос денег, в спектакле "Я — Марлен", который поставил Савва Савельев. Савва — исключительный режиссёр, и с ним невероятно приятно и круто работать", — высказалась актриса.

Она отметила, что готовит к выходу собственное шоу Drama Queen, в которое вложила все накопленные средства. Варнава считает своей основной задачей нести радость и развлечения.

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