Певец Олег Газманов рассказал, как отметил свой 73-й день рождения

Певец Олег Газманов рассказал, что решил отметить свой день рождения в этом году дважды.
Газманов, которому 22 июля исполнилось 73 года опубликовал в "Инстаграме"* кадры со своего выступления в Калининградской области в городе Светлогорске.
"Вместо одного традиционного концерта на мой день рождения мы сделали два", — написал под кадрами народный артист России.
Певец отметил, что концерты проходили с аншлагом, а среди зрителей было очень много молодых людей.
"Так много молодёжи на концерте у меня ещё не было", — рассказал Газманов.
Ранее сообщалось, что певец Олег Газманов повторил старое детское фото с сыном Родионом Газмановым.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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