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Певец Олег Газманов рассказал, как отметил свой 73-й день рождения

Газманов рассказал, что отметил день рождения на сцене

0:56
Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов рассказал, что решил отметить свой день рождения в этом году дважды.

Газманов рассказал, что отметил день рождения на сцене
Фото: https://vk.com/olegmgazmanov by ВК-аккаунт Олега Газманова is licensed under public doman

Газманов, которому 22 июля исполнилось 73 года опубликовал в "Инстаграме"* кадры со своего выступления в Калининградской области в городе Светлогорске.

"Вместо одного традиционного концерта на мой день рождения мы сделали два", — написал под кадрами народный артист России.

Певец отметил, что концерты проходили с аншлагом, а среди зрителей было очень много молодых людей.

"Так много молодёжи на концерте у меня ещё не было", — рассказал Газманов.

Ранее сообщалось, что певец Олег Газманов повторил старое детское фото с сыном Родионом Газмановым.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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