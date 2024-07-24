Юрий Лоза признал, что не берёг своё здоровье: "Не было бы проблем с лишним весом"

Юрий Лоза пожалел об утраченном здоровье

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза рассказал, что безответственно относился к своему здоровью, за что сейчас и расплачивается.

Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Автор и исполнитель хита "Плот" в Международный день заботы о себе предупредил подписчиков, что хорошее здоровье не следует воспринимать как данность. Он отметил, что многие люди считают заботу о своём состоянии лишней тратой времени.

70-летний артист опроверг данное беспечное мнение на своём примере.

"Я только с годами понял, как безответственно относился к сабе любимому. Если бы я вовремя предпринимал необходимые усилия и меры, то не было бы проблем с лишним весом, и всё в организме работало как часы", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Певец объяснил, что сейчас уже не сможет вернуть себе прежнее здоровье, несмотря на все усилия с его стороны. При этом артист подчеркнул, что он не опускает рук и усиленно работает над собой.

Ранее Юрий Лоза обвинил в садизме сотрудников телеканала "Матч-ТВ".