Юрий Лоза признал, что не берёг своё здоровье: "Не было бы проблем с лишним весом"

Певец Юрий Лоза рассказал, что безответственно относился к своему здоровью, за что сейчас и расплачивается.
Автор и исполнитель хита "Плот" в Международный день заботы о себе предупредил подписчиков, что хорошее здоровье не следует воспринимать как данность. Он отметил, что многие люди считают заботу о своём состоянии лишней тратой времени.
70-летний артист опроверг данное беспечное мнение на своём примере.
"Я только с годами понял, как безответственно относился к сабе любимому. Если бы я вовремя предпринимал необходимые усилия и меры, то не было бы проблем с лишним весом, и всё в организме работало как часы", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.
Певец объяснил, что сейчас уже не сможет вернуть себе прежнее здоровье, несмотря на все усилия с его стороны. При этом артист подчеркнул, что он не опускает рук и усиленно работает над собой.
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