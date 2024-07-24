Надежда Сысоева раскрыла причину, по которой не общается с бывшей женой Гуфа

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Актриса Надежда Сысоева перестала общаться с Айзой-Лилуной Ай из-за сплетен

Шоу-бизнес

Актриса Надежда Сысоева в беседе с подписчиками в Telegram-канале рассказала, что перестала общаться с блогершей Айзой-Лилуной Ай, так как вокруг неё сейчас ходит множество слухов.

Актриса Надежда Сысоева перестала общаться с Айзой-Лилуной Ай из-за сплетен
Фото: youtube.com by канал paparazzi news, PDM

Она пояснила, что между ними нет никакого конфликта, просто бывшая жена рэпера Гуфа занимается духовным саморазвитием и держится в стороне от сплетен.

"А вокруг меня сейчас просто буря… Но она поддержала меня в трудные дни тёплыми словами, и я эти слова очень ценю", — написала Надя Сысоева.

Айза-Лилуна Ай в момент всеобщего хейта против Надежды Сысоевой отметила, что не готова говорить про актрису, так как "слишком много знает".

Ранее стало известно, сколько заработал за год принц Уильям.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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