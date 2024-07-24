Надежда Сысоева раскрыла причину, по которой не общается с бывшей женой Гуфа

Актриса Надежда Сысоева в беседе с подписчиками в Telegram-канале рассказала, что перестала общаться с блогершей Айзой-Лилуной Ай, так как вокруг неё сейчас ходит множество слухов.
Она пояснила, что между ними нет никакого конфликта, просто бывшая жена рэпера Гуфа занимается духовным саморазвитием и держится в стороне от сплетен.
"А вокруг меня сейчас просто буря… Но она поддержала меня в трудные дни тёплыми словами, и я эти слова очень ценю", — написала Надя Сысоева.
Айза-Лилуна Ай в момент всеобщего хейта против Надежды Сысоевой отметила, что не готова говорить про актрису, так как "слишком много знает".
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