Стало известно, сколько смог заработать принц Уильям на фоне болезни Кейт Миддлтон

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Принц Уильям смог заработать за прошлый год 30 млн долларов

1:12
Шоу-бизнес

Принц Уильям за 2023-2024 финансовый год смог обогатиться на 30 млн долларов от своего поместья Корнуолл. Об этом пишет Page Six.

Принц Уильям смог заработать за прошлый год 30 млн долларов
Фото: youtube.com by канал blushsupreme, PDM

Сообщается, что наследник британского монарха усердно работает в связи с болезнью жены, принцессы Кейт Миддлтон. В марте 2024 года принцесса Уэльская сообщила об онкологии.

Принц Уильям унаследовал поместье от своего отца, короля Карла III, после того, как тот зашёл на престол. Для сравнения приводятся цифры — за предыдущий период принц Уильям смог заработать лишь 7,6 млн долларов.

На эти деньги содержится вся семья принца Уильяма, состоящая из пяти человек — он сам, его жена и трое детей — Джордж, Шарлотта и Луи.

Поместье, основанное в 1337 году Эдуардом III с целью обеспечить финансирование наследника престола будущих поколений, оценивается более чем в один миллиард рублей.

Ранее Алла Довлатова вспомнила историю про мужа-насильника.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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