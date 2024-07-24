Прохор Шаляпин показал, с кем отдыхает в Ялте: "А как же Настя Волочкова?"

Отдыхаюший в Ялте Прохор Шаляпин поделился фото с красоткой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин рассекретил личность красивой молодой девушки, с которой он отдыхает в Крыму.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Отдыхающий в Ялте Прохор Шаляпин интриговал подписчиков, показывая лишь бюст некой девушки, с которой загорал на пляже.

После этого он опубликовал в "Инстаграме"* фото с красоткой. Парочка запечатлена на море под алым парусом.

Выяснилось, что артист наслаждается отдыхом в компании певицы и модели Виктории Чурлиной.

Подписчики не упустили случая, чтобы сосватать парочку.

"Прохор, пора заводить своих деток. Рядом девушка, достойная кандидатура"; "Шикарно смотрелись бы вместе"; "А как же Настя Волочкова?" — писали фолловеры под постом Шаляпина.

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