Прохор Шаляпин показал, с кем отдыхает в Ялте: "А как же Настя Волочкова?"

Певец Прохор Шаляпин рассекретил личность красивой молодой девушки, с которой он отдыхает в Крыму.
Отдыхающий в Ялте Прохор Шаляпин интриговал подписчиков, показывая лишь бюст некой девушки, с которой загорал на пляже.
После этого он опубликовал в "Инстаграме"* фото с красоткой. Парочка запечатлена на море под алым парусом.
Выяснилось, что артист наслаждается отдыхом в компании певицы и модели Виктории Чурлиной.
Подписчики не упустили случая, чтобы сосватать парочку.
"Прохор, пора заводить своих деток. Рядом девушка, достойная кандидатура";
"Шикарно смотрелись бы вместе";
"А как же Настя Волочкова?" — писали фолловеры под постом Шаляпина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.