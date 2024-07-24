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"Он был моим другом": Довлатова вспомнила, как помогла подруге уйти от мужа-насильника

Радиоведущая Довлатова помогла подруге сбежать от ударившего её мужчины

1:07
Шоу-бизнес

Радиоведущая Алла Довлатова в личном блоге рассказала, что однажды помогла подруге сбежать от мужа-насильника.

По словам Довлатовой, после переезда в Москву она подружилась с мужчиной, а позднее и с его девушкой. Однажды возлюбленная друга радиоведущей позвонила ей в слезах и попросила повлиять на мужчину, потому что тот её ударил.

"Я приехала, просила, чтоб он впустил меня в квартиру, он отказывался…Спустя часы переговоров всё-таки вышел ко мне, и мы пошли переговорить в кафе. Он пообещал мне, что больше её пальцем не тронет. И вернулся домой. Через 10 минут позвонил и сказал, что она сбежала…" — рассказала Довлатова.

Она отметила, что поддерживает решение подруги, так как не верит в правило: "Бьёт, значит любит".

В настоящее время тот мужчина женат и растит двоих детей, девушка тоже смогла создать семью.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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