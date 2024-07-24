Футболист Давид Бекхэм выразил благодарность своему отцу в день его рождения

Футболист Давид Бекхэм поздравил отца с днём рождения и поблагодарил его за помощь.
Давид Бекхем опубликовал в "Инстаграме"* серию снимков с отцом. На одних фото Девид запечатлён с родителем ребёнком и юношей, а на других он уже взрослый.
"С днём рождения удивительного отца и дедушку, спасибо за всё, что ты делаешь для нас, мы тебя очень любим, желаю тебе удивительного дня х, люблю тебя", — написал под кадрами спортсмен.
Ранее сообщалось, что Дэвид и Виктория Бекхэм повторили свадебные наряды в честь 25-й годовщины со дня бракосочетания.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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