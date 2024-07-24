Футболист Давид Бекхэм выразил благодарность своему отцу в день его рождения

Давид Бекхэм обратился к отцу в день его рождения

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Футболист Давид Бекхэм поздравил отца с днём рождения и поблагодарил его за помощь.

Фото: https://www.instagram.com/davidbeckham by Инстаграм Дэвида Бэкхема is licensed under public doman

Давид Бекхем опубликовал в "Инстаграме"* серию снимков с отцом. На одних фото Девид запечатлён с родителем ребёнком и юношей, а на других он уже взрослый.

"С днём рождения удивительного отца и дедушку, спасибо за всё, что ты делаешь для нас, мы тебя очень любим, желаю тебе удивительного дня х, люблю тебя", — написал под кадрами спортсмен.

Ранее сообщалось, что Дэвид и Виктория Бекхэм повторили свадебные наряды в честь 25-й годовщины со дня бракосочетания.

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