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Футболист Давид Бекхэм выразил благодарность своему отцу в день его рождения

Давид Бекхэм обратился к отцу в день его рождения

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Шоу-бизнес

Футболист Давид Бекхэм поздравил отца с днём рождения и поблагодарил его за помощь.

Давид Бекхэм обратился к отцу в день его рождения
Фото: https://www.instagram.com/davidbeckham by Инстаграм Дэвида Бэкхема is licensed under public doman

Давид Бекхем опубликовал в "Инстаграме"* серию снимков с отцом. На одних фото Девид запечатлён с родителем ребёнком и юношей, а на других он уже взрослый.

"С днём рождения удивительного отца и дедушку, спасибо за всё, что ты делаешь для нас, мы тебя очень любим, желаю тебе удивительного дня х, люблю тебя", — написал под кадрами спортсмен.

Ранее сообщалось, что Дэвид и Виктория Бекхэм повторили свадебные наряды в честь 25-й годовщины со дня бракосочетания.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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