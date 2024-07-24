Стало известно, как мать 18-летней невесты Григория Лепса относится к роману дочери с певцом

KP.RU: мама 18-летней невесты Григория Лепса не одобряет свадьбу дочери с артистом

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать 18-летней Авроры Кибы отговаривает дочь от свадьбы с 62-летним артистом Григорием Лепсом. Об этом пишет "КП".

Фото: youtube.com by канал Шоу Воли, PDM

Источник, близкий к окружению семьи, заявил, что девушка серьёзно влюблена в музыканта, однако её родительницу смущает огромная разница в возрасте. Она не разрешает ей к нему переезжать.

"Сейчас мама пытается отговорить дочь от свадьбы, не разрешает Авроре переезжать в дом к Лепсу. Она, может, и не против такого зятя, но её очень смущает разница в возрасте", — сообщил инсайдер.

Сам Григорий Лепс предложил девушке быть вместе, на что она отметила, что им стоит друг к другу приглядеться. Близкие певца отмечают, что роман с девушкой пошёл на пользу Лепсу, который решил заняться своим здоровьем.

Ранее Любовь Успенская рассказала, готова ли делать пластические операции.