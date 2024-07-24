"Я купила себе квартиру": Алёна Водонаева раскрыла свои заработки во время участия в "Доме-2"

Алёна Водонаева зарабатывала шесть тысяч долларов на "Доме-2"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Алёна Водонаева рассказала, что получала шесть тысяч долларов во время участия в телепроекте "Дом-2".

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света, PDM

В беседе с журналисткой Светланой Бондарчук для YouTube-канала "Света вокруг света" телеведущая призналась, что на заработанные средства смогла купить себе квартиру.

"Я купила себе первую квартиру в 23 года. У меня была уже московская прописка… Сначала я купила в Одинцово, а потом дальше расширяться стала. То есть я понимала, ради чего я это делаю", — пояснила Водонаева.

Она отметила, что такую зарплату на проекте получали лишь несколько человек, но раскрывать их имена не захотела. По её словам, те, кто пришли уже после, снимались бесплатно.

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