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"Я купила себе квартиру": Алёна Водонаева раскрыла свои заработки во время участия в "Доме-2"

Алёна Водонаева зарабатывала шесть тысяч долларов на "Доме-2"

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Шоу-бизнес

Блогерша Алёна Водонаева рассказала, что получала шесть тысяч долларов во время участия в телепроекте "Дом-2".

Алёна Водонаева зарабатывала шесть тысяч долларов на "Доме-2"
Фото: youtube.com by канал Света вокруг света, PDM

В беседе с журналисткой Светланой Бондарчук для YouTube-канала "Света вокруг света" телеведущая призналась, что на заработанные средства смогла купить себе квартиру.

"Я купила себе первую квартиру в 23 года. У меня была уже московская прописка… Сначала я купила в Одинцово, а потом дальше расширяться стала. То есть я понимала, ради чего я это делаю", — пояснила Водонаева.

Она отметила, что такую зарплату на проекте получали лишь несколько человек, но раскрывать их имена не захотела. По её словам, те, кто пришли уже после, снимались бесплатно.

Ранее Глюкозу заметили в Баку.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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