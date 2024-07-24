Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Любовь Успенская заявила о готовности к новым пластическим операциям
Автокемпинг: самые востребованные аксессуары, по мнению автолюбителей
Три породы собак, которые легко находят общий язык с кошками
Ксения Собчак сообщила о финансировании Максима Фадеева семьёй Глюкозы
Константин Богомолов признался в любви Собчак
Россия и Иран заключают важнейший договор
Lancet Neurology: новые технологии прогнозируют выживаемость после травм мозга
Французский легкоатлет наденет юбку для участия в церемонии открытия Игр-2024
Турецкие туристы вместо внутреннего туризма выбирают Грецию
Певица Глюкоза покинула Россию после скандала и скрывается от журналистов

Певица Глюкоза в тёмных очках и кепке прилетела на фестиваль Баку

0:53
Шоу-бизнес

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, покинула Россию и отправилась на музыкальный фестиваль в Баку после скандала в Красноярске.

Певица Глюкоза в тёмных очках и кепке прилетела на фестиваль Баку
Фото: youtube.com by канал Будда Гришна, PDM

Журналистам StarHit удалось заснять исполнительницу, которая предпочитает скрываться в тёмных очках и кепке.

Известно, что Глюкоза должна выступить на мероприятии 24 июля. Но от общения со СМИ отказывается.

Певица Глюкоза пояснила в соцсетях своё странное поведение на концерте в Красноярске ко Дню металлурга. По её словам, так на неё подействовали антидепрессанты, назначенные в связи со стрессом — не так давно она похоронила родную бабушку. Помимо этого, артистка указала на "предательство" бывшего продюсера.

Ранее Эмин Агаларов рассказал о тайной свадьбе с женой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Последние материалы
Певица Любовь Успенская заявила о готовности к новым пластическим операциям
Автокемпинг: самые востребованные аксессуары, по мнению автолюбителей
Три породы собак, которые легко находят общий язык с кошками
Ксения Собчак сообщила о финансировании Максима Фадеева семьёй Глюкозы
Константин Богомолов признался в любви Собчак
Lancet Neurology: новые технологии прогнозируют выживаемость после травм мозга
Россия и Иран заключают важнейший договор
Французский легкоатлет наденет юбку для участия в церемонии открытия Игр-2024
Турецкие туристы вместо внутреннего туризма выбирают Грецию
В Ростове-на-Дону разработана математическая модель кавитации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников