Певица Глюкоза покинула Россию после скандала и скрывается от журналистов

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, покинула Россию и отправилась на музыкальный фестиваль в Баку после скандала в Красноярске.
Журналистам StarHit удалось заснять исполнительницу, которая предпочитает скрываться в тёмных очках и кепке.
Известно, что Глюкоза должна выступить на мероприятии 24 июля. Но от общения со СМИ отказывается.
Певица Глюкоза пояснила в соцсетях своё странное поведение на концерте в Красноярске ко Дню металлурга. По её словам, так на неё подействовали антидепрессанты, назначенные в связи со стрессом — не так давно она похоронила родную бабушку. Помимо этого, артистка указала на "предательство" бывшего продюсера.
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