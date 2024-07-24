Певица Глюкоза покинула Россию после скандала и скрывается от журналистов

Певица Глюкоза в тёмных очках и кепке прилетела на фестиваль Баку

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, покинула Россию и отправилась на музыкальный фестиваль в Баку после скандала в Красноярске.

Фото: youtube.com by канал Будда Гришна, PDM

Журналистам StarHit удалось заснять исполнительницу, которая предпочитает скрываться в тёмных очках и кепке.

Известно, что Глюкоза должна выступить на мероприятии 24 июля. Но от общения со СМИ отказывается.

Певица Глюкоза пояснила в соцсетях своё странное поведение на концерте в Красноярске ко Дню металлурга. По её словам, так на неё подействовали антидепрессанты, назначенные в связи со стрессом — не так давно она похоронила родную бабушку. Помимо этого, артистка указала на "предательство" бывшего продюсера.

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