"Иногда так делаю": Эмин Агаларов сообщил о тайной свадьбе с Алёной Гавриловой

Продюсер и певец Эмин Агаларов подтвердил, что сыграл вторую свадьбу с супругой Алёной Гавриловой, которую очень любит.
В Баку Агаларов проводит музыкальный фестиваль Dream Fest, в рамках которого раскрыл некоторые подробности тайного торжества.
На вопрос о женитьбе он заявил, что "иногда это делает", а затем пояснил, что решил сыграть свадьбу спонтанно.
В заключение артист пояснил, что очень любит свою жену, поэтому решил второй раз на ней жениться.
Впервые Агаларов сыграл свадьбу с Гавриловой в 2018 году, спустя несколько месяцев у них родилась дочь. Через два года они объявили о расставании, а ещё через год снова сошлись.
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