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"Иногда так делаю": Эмин Агаларов сообщил о тайной свадьбе с Алёной Гавриловой

Эмин Агаларов подтвердил вторую свадьбу с женой Алёной Гавриловой

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Шоу-бизнес

Продюсер и певец Эмин Агаларов подтвердил, что сыграл вторую свадьбу с супругой Алёной Гавриловой, которую очень любит.

Эмин Агаларов подтвердил вторую свадьбу с женой Алёной Гавриловой
Фото: youtube.com by канал Forbes, PDM

В Баку Агаларов проводит музыкальный фестиваль Dream Fest, в рамках которого раскрыл некоторые подробности тайного торжества.

На вопрос о женитьбе он заявил, что "иногда это делает", а затем пояснил, что решил сыграть свадьбу спонтанно.

В заключение артист пояснил, что очень любит свою жену, поэтому решил второй раз на ней жениться.

Впервые Агаларов сыграл свадьбу с Гавриловой в 2018 году, спустя несколько месяцев у них родилась дочь. Через два года они объявили о расставании, а ещё через год снова сошлись.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва не следит за могилой брата.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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