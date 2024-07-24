"Её не интересует": Алла Пугачёва отвернулась от семьи после отъезда из России

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KP.RU: Алла Пугачёва после отъезда из России перестала следить за могилой брата

1:14
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после отъезда из России забросила могилу родного брата Евгения. Об этом пишет "КП".

KP.RU: Алла Пугачёва после отъезда из России перестала следить за могилой брата
Фото: youtube.com by канал arkhipova, PDM

Сообщается, что исполнительница отказалась от общения с родственниками, оставшимися в Москве.

Алла Пугачёва несколько лет платила деньги, чтобы за могилой приглядывали и убирали её. Однако семья, приехавшая навестить покойного, заметила, что место на кладбище не убрано. Они обратились к артистке с просьбой дать им право самостоятельно принимать решения по уходу за могилой, но в ответ им нагрубили.

"Получается, что всё-таки отвернулась, раз её не интересует кладбище. Там нет крестов. А мы не можем изменения внести, потому что ответственное лицо — Алла Борисовна. В итоге я сейчас сама восстанавливаю все документы", — сообщила супруга родного племянника певицы Гузель.

Женщина уверена, что всему виной стало влияние мужа артистки, юмориста Максима Галкина*(признан в РФ иноагентом). По словам родственницы, именно он настраивает Пугачёву против родных и России.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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