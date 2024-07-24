"Её не интересует": Алла Пугачёва отвернулась от семьи после отъезда из России

Певица Алла Пугачёва после отъезда из России забросила могилу родного брата Евгения. Об этом пишет "КП".
Сообщается, что исполнительница отказалась от общения с родственниками, оставшимися в Москве.
Алла Пугачёва несколько лет платила деньги, чтобы за могилой приглядывали и убирали её. Однако семья, приехавшая навестить покойного, заметила, что место на кладбище не убрано. Они обратились к артистке с просьбой дать им право самостоятельно принимать решения по уходу за могилой, но в ответ им нагрубили.
"Получается, что всё-таки отвернулась, раз её не интересует кладбище. Там нет крестов. А мы не можем изменения внести, потому что ответственное лицо — Алла Борисовна. В итоге я сейчас сама восстанавливаю все документы", — сообщила супруга родного племянника певицы Гузель.
Женщина уверена, что всему виной стало влияние мужа артистки, юмориста Максима Галкина*(признан в РФ иноагентом). По словам родственницы, именно он настраивает Пугачёву против родных и России.
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