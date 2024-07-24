Неожиданное признание Imany: певице захотелось познакомиться с русскими музыкантами

Известная французская певица Imany рассказала о своем первом визите в Баку, где она приняла участие в музыкальном фестивале DREAM FEST 2024.
Певица поделилась, что в первый день успела помедитировать и побывать на море, что помогло ей настроиться на предстоящее выступление. Imany призналась, что ее участие в фестивале стало новым опытом, и она рада представить поклонникам свои новые композиции из альбома Voodoo Cello, а также несколько каверов, которые будут выполнены в новом электронном звучании, сообщает Woman.ru.
Певица также выразила желание познакомиться с русскими музыкантами в будущем.
DREAM FEST 2024, организованный Эмином Агаларовым, собрал множество артистов из разных стран и обещает стать одним из главных музыкальных событий лета.
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