Неожиданное признание Imany: певице захотелось познакомиться с русскими музыкантами

Французская певица Imany поделилась впечатлениями о своем первом визите в Баку

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Известная французская певица Imany рассказала о своем первом визите в Баку, где она приняла участие в музыкальном фестивале DREAM FEST 2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, CC BY-SA 4.0

Певица поделилась, что в первый день успела помедитировать и побывать на море, что помогло ей настроиться на предстоящее выступление. Imany призналась, что ее участие в фестивале стало новым опытом, и она рада представить поклонникам свои новые композиции из альбома Voodoo Cello, а также несколько каверов, которые будут выполнены в новом электронном звучании, сообщает Woman.ru.

Певица также выразила желание познакомиться с русскими музыкантами в будущем.

DREAM FEST 2024, организованный Эмином Агаларовым, собрал множество артистов из разных стран и обещает стать одним из главных музыкальных событий лета.