Николай Расторгуев обратился к награждённому певцу Шаману: мой юный друг

Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев обратился к певцу Шаману, который стал заслуженным артистом России.
Николай Расторгуев опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с Ярославом Дроновым (настоящее имя певца Шамана). На снимке маститый артист ласково треплет юное дарование по голове.
"Поздравляю моего юного друга с высокой Государственной наградой — званием "Заслуженный артист Российской Федерации", желаю творческих побед и всех благ", — написал народный артист России под кадром.
Подписчики разделились во мнении. Одни принялись поздравлять Дронова, другие отметили, что до заслуженного артиста ещё надо дорасти.
"Я считаю рановато. Спеть две песни и одну возле посольства США? Личности были покрупнее, чтобы стать заслуженными", — писали фолловеры под постом Расторгуева.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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