Николай Расторгуев обратился к награждённому певцу Шаману: мой юный друг

Николай Расторгуев похвалил певца Шамана: творческих побед

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев обратился к певцу Шаману, который стал заслуженным артистом России.

Фото: https://www.instagram.com/nvrastorguev by Инстаграм Николая Расторгуева is licensed under public doman

Николай Расторгуев опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с Ярославом Дроновым (настоящее имя певца Шамана). На снимке маститый артист ласково треплет юное дарование по голове.

"Поздравляю моего юного друга с высокой Государственной наградой — званием "Заслуженный артист Российской Федерации", желаю творческих побед и всех благ", — написал народный артист России под кадром.

Подписчики разделились во мнении. Одни принялись поздравлять Дронова, другие отметили, что до заслуженного артиста ещё надо дорасти.

"Я считаю рановато. Спеть две песни и одну возле посольства США? Личности были покрупнее, чтобы стать заслуженными", — писали фолловеры под постом Расторгуева.

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