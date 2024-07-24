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Оксану Самойлову возмутило то, что её выдают на турецком ТВ за мать-одиночку Айгюль

Оксана Самойлова узнала, что её используют на турецком телевидении

0:48
Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова с удивлением узнала, что турки придумали историю её жизни, которая не имеет никакой связи с реальностью.

Оксана Самойлова узнала, что её используют на турецком телевидении
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman

Оксана Самойлова наткнулась на просторах сети на видео, где запечатлена она в своём доме. При этом её на турецком ТВ выдают за некую одинокую женщину, которая сумела добиться успеха.

"Кто-то может мне объяснить, что это такое? Почему я стала Айгюль, матерью-одиночкой, которая стала миллионером", — написала под кадрами супруга рэпера Джигана в "Инстаграме"*.

Ранее Оксана Самойлова вспомнила, как Джиган ей предложил пожениться.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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