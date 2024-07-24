Оксану Самойлову возмутило то, что её выдают на турецком ТВ за мать-одиночку Айгюль

Блогер Оксана Самойлова с удивлением узнала, что турки придумали историю её жизни, которая не имеет никакой связи с реальностью.
Оксана Самойлова наткнулась на просторах сети на видео, где запечатлена она в своём доме. При этом её на турецком ТВ выдают за некую одинокую женщину, которая сумела добиться успеха.
"Кто-то может мне объяснить, что это такое? Почему я стала Айгюль, матерью-одиночкой, которая стала миллионером", — написала под кадрами супруга рэпера Джигана в "Инстаграме"*.
Ранее Оксана Самойлова вспомнила, как Джиган ей предложил пожениться.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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