Виктория Боня рассказала, как покоряла Москву, несмотря на дефект во внешности

Виктория Боня вспомнила, как приехала в Москву с кривыми зубами

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня объяснила, с какими мыслями и с каким настроем ехала покорять Москву в юные годы.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Виктория Боня погрузилась в ностальгические воспоминания о том времени, когда она 7 часов ехала на поезде в Москву из города Краснокаменск Читинской области.

Звезда "Дома-2" отметила, что в то время у неё были кривые зубы, однако это не помешало ей добиться успеха.

"Я ехала за мечтой и в голове были только одни мысли — буду рвать когтями асфальт, но я никогда не вернусь в свой маленький город", — объяснила знаменитость в социальных сетях.

Ранее Виктория Боня показала архивный снимок времён своей молодости.