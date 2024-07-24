Виктория Боня рассказала, как покоряла Москву, несмотря на дефект во внешности

Модель Виктория Боня объяснила, с какими мыслями и с каким настроем ехала покорять Москву в юные годы.
Виктория Боня погрузилась в ностальгические воспоминания о том времени, когда она 7 часов ехала на поезде в Москву из города Краснокаменск Читинской области.
Звезда "Дома-2" отметила, что в то время у неё были кривые зубы, однако это не помешало ей добиться успеха.
"Я ехала за мечтой и в голове были только одни мысли — буду рвать когтями асфальт, но я никогда не вернусь в свой маленький город", — объяснила знаменитость в социальных сетях.
Ранее Виктория Боня показала архивный снимок времён своей молодости.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.