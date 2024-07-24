Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что начинает бракоразводный процесс

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о разводе с мужем

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук отреагировала на заявления своего супруга, который рассказал о неком рейдерском захвате.

Фото: https://t.me/bakalchuktatyana/21 by Телеграм-канал Татьяны Бакальчук is licensed under public doman

Татьяна Бакальчук записала видеообращение, в котором говорит, что её муж Владислав Бакальчук является владельцем одного процента акций компании Wildberries, и что он никогда не руководил данным бизнесом.

Она выразила сожаление о том, что её супруг сделал публичным их семейный конфликт. Бизнесвумен отметила, что хотела бы сохранить в тайне свою личную жизнь.

Татьяна заверила, что не нуждается в защите и спасении.

"Я начала бракоразводный процесс", — объяснила Бакальчук.

Ранее глава Wildberries в шоу Павла Воли назвала свою сумму выкупа на маркетплейсе.