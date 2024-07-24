Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что начинает бракоразводный процесс

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук отреагировала на заявления своего супруга, который рассказал о неком рейдерском захвате.
Татьяна Бакальчук записала видеообращение, в котором говорит, что её муж Владислав Бакальчук является владельцем одного процента акций компании Wildberries, и что он никогда не руководил данным бизнесом.
Она выразила сожаление о том, что её супруг сделал публичным их семейный конфликт. Бизнесвумен отметила, что хотела бы сохранить в тайне свою личную жизнь.
Татьяна заверила, что не нуждается в защите и спасении.
"Я начала бракоразводный процесс", — объяснила Бакальчук.
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