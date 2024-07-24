Жена Гарика Мартиросяна рассказала о встрече с голливудским актёром, которого она обожает

Супруга комика Гарика Мартиросяна Жанна Мартиросян рассказала, что ей посчастливилось пообщаться со звездой фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд".
Жанна Мартиросян опубликовала в "Инстаграме"* фото со звездой Голливуда
"Иногда звезду сложно уговорить сфотографироваться с поклонником. Но Вуди Харрельсону я отказать не смогла", — написала под снимком Жанна.
Она напомнила, что в фильмографии Харрельсона есть как центральные роли, так и второстепенные.
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