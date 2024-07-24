Жена Гарика Мартиросяна рассказала о встрече с голливудским актёром, которого она обожает

Жена Мартиросян встретилась со своим кумиром Вуди Харрельсоном

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга комика Гарика Мартиросяна Жанна Мартиросян рассказала, что ей посчастливилось пообщаться со звездой фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд".

Фото: https://www.instagram.com/jannalevina_martirosyan by Инстаграм Жанны Мартиросян is licensed under public doman

Жанна Мартиросян опубликовала в "Инстаграме"* фото со звездой Голливуда

"Иногда звезду сложно уговорить сфотографироваться с поклонником. Но Вуди Харрельсону я отказать не смогла", — написала под снимком Жанна.

Она напомнила, что в фильмографии Харрельсона есть как центральные роли, так и второстепенные.

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