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Певица Ани Лорак вышла в свет с красавицей-дочкой Софией: "Как же дочка похожа на маму"

Певица Ани Лорак пришла на мероприятие с дочерью

0:59
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак взяла с собой на светское мероприятие 13-летнюю дочку Софию от брака с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Певица Ани Лорак пришла на мероприятие с дочерью
Фото: https://www.instagram.com/anilorak by Инстаграм Ани Лорак is licensed under public doman

Ани Лорак опубликовала в "Инстаграме"* фото с дочерью-подростком. Мать и дочь вместе вышли в свет.

"Много музыки и незабываемых впечатлений. Как здорово, когда твоя поддержка всегда с тобой", — написала под фото с наследницей звезда.

Подписчики певицы в один голос стали подмечать схожесть певицы с дочерью.

"Как же дочка похожа на маму";

"Как же Сонечка стала на Вас похожа. Невероятные красотки";

"Красивые и так похожи", — писали интернет-пользователи под постом Лорак.

Ранее Ани Лорак показала красавца-жениха, победителя конкурса красоты "Мистер Испания".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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