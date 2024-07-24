Певица Ани Лорак вышла в свет с красавицей-дочкой Софией: "Как же дочка похожа на маму"

Певица Ани Лорак взяла с собой на светское мероприятие 13-летнюю дочку Софию от брака с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Ани Лорак опубликовала в "Инстаграме"* фото с дочерью-подростком. Мать и дочь вместе вышли в свет.
"Много музыки и незабываемых впечатлений. Как здорово, когда твоя поддержка всегда с тобой", — написала под фото с наследницей звезда.
Подписчики певицы в один голос стали подмечать схожесть певицы с дочерью.
"Как же дочка похожа на маму";
"Как же Сонечка стала на Вас похожа. Невероятные красотки";
"Красивые и так похожи", — писали интернет-пользователи под постом Лорак.
Ранее Ани Лорак показала красавца-жениха, победителя конкурса красоты "Мистер Испания".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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