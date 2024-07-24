Певец Прохор Шаляпин, стоя под грибами, потроллил певицу Глюкозу

Прохор Шаляпин высмеял ситуацию с певицей Глюкозой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин опубликовал видео, в котором подписчики сразу увидели намёк на скандал вокруг певицы Глюкозы.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин опубликовал в Инстаграме"* видео, на котором он стоит в искусственном водоёме под навесом в форме гриба мухомора. На фоне звучит композиция певицы Глюкозы "Глюк'Oza Ностра".

Подписчики оценили юмор выпускника "Фабрики звёзд".

"Гриб как символ состояния Глюкозы?"; "Чувство юмора на высоте"; "Прохор ты под грибами что ли?"; "Маэстро троллинга", — писали фолловеры под постом певца.

Ранее певица Глюкоза рассказала, что произошло на концерте в Красноярске.

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