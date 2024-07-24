Певец Прохор Шаляпин, стоя под грибами, потроллил певицу Глюкозу

Певец Прохор Шаляпин опубликовал видео, в котором подписчики сразу увидели намёк на скандал вокруг певицы Глюкозы.
Прохор Шаляпин опубликовал в Инстаграме"* видео, на котором он стоит в искусственном водоёме под навесом в форме гриба мухомора. На фоне звучит композиция певицы Глюкозы "Глюк'Oza Ностра".
Подписчики оценили юмор выпускника "Фабрики звёзд".
"Гриб как символ состояния Глюкозы?";
"Чувство юмора на высоте";
"Прохор ты под грибами что ли?";
"Маэстро троллинга", — писали фолловеры под постом певца.
Ранее певица Глюкоза рассказала, что произошло на концерте в Красноярске.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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