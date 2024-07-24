Актёр Сергей Безруков показал младшего сына Васю в день рождения мальчика

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков опубликовал фото с младшим наследником по имени Василий.
Сергей Безруков разместил в "Инстаграме"* фото с младшим сыном Васей. Отец и сын запечатлены на фоне водоёма, в котором отражаются золотые купола церквей.
"Васе сегодня уже три года!" — написал народный артист России под снимком.
Василий стал третьим общим ребёнком Безрукова и режиссёра Анны Матисон. В семье подрастают восьмилетняя дочь Маша и шестилетний Степан. Также у актёра есть дочь Саша и сын Иван, которых ему родила актриса Кристина Смирнова.
Ранее Безруков покатал сына Степана и дочь Марию на мотоцикле, вспомнив свои детские годы.
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