Актёр Сергей Безруков показал младшего сына Васю в день рождения мальчика

Актёр Сергей Безруков поздравил младшего сына с днём рождения

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков опубликовал фото с младшим наследником по имени Василий.

Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under public doman

Сергей Безруков разместил в "Инстаграме"* фото с младшим сыном Васей. Отец и сын запечатлены на фоне водоёма, в котором отражаются золотые купола церквей.

"Васе сегодня уже три года!" — написал народный артист России под снимком.

Василий стал третьим общим ребёнком Безрукова и режиссёра Анны Матисон. В семье подрастают восьмилетняя дочь Маша и шестилетний Степан. Также у актёра есть дочь Саша и сын Иван, которых ему родила актриса Кристина Смирнова.

Ранее Безруков покатал сына Степана и дочь Марию на мотоцикле, вспомнив свои детские годы.

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