Самойлова показала необычный талант рэпера Джигана: мастер издавать звуки

Блогер Оксана Самойлова восхитилась редким дарованием супруга, рэпера Джигана.
Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграме"* видео с рэпером Джиганом.
Исполнитель хита "На чиле, на расслабоне" показал, что он умеет издавать звуки при закрытии век. Действительно, Джиган резко закрывал глаза и были слышны слабые хлопающие звуки, похожие на щелчок фотокамеры.
"Как ты это делаешь?" — выразила своё удивление Оксана, глядя на необычный талант мужа.
"У меня только один глаз так", — признался рэпер.
"У тебя западает там что-то? Жесть", — сказала Самойлова.
Ранее Виктория Боня рассказала о неприличном поступке Джигана на шоу "Выжить в Дубае".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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