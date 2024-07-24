Самойлова показала необычный талант рэпера Джигана: мастер издавать звуки

Рэпер Джиган продемонстрировал свой необычный талант

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова восхитилась редким дарованием супруга, рэпера Джигана.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman

Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграме"* видео с рэпером Джиганом.

Исполнитель хита "На чиле, на расслабоне" показал, что он умеет издавать звуки при закрытии век. Действительно, Джиган резко закрывал глаза и были слышны слабые хлопающие звуки, похожие на щелчок фотокамеры.

"Как ты это делаешь?" — выразила своё удивление Оксана, глядя на необычный талант мужа. "У меня только один глаз так", — признался рэпер. "У тебя западает там что-то? Жесть", — сказала Самойлова.

Ранее Виктория Боня рассказала о неприличном поступке Джигана на шоу "Выжить в Дубае".

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