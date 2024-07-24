Бывшая супруга Петросяна борется за многомиллионное наследство, оставленное подругой

Елена Степаненко унаследовала элитные квартиры в Сочи от подруги

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Окна элитных квартир с видом на Черное море задрапированы. Нечаянная хозяйка этих апартаментов — Елена Степаненко, экс-супруга Евгения Петросяна.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она унаследовала их от подруги Натальи Маголы, известного дизайнера интерьеров, умершей от рака в 2022 году. Магола завещала Степаненко две квартиры в Сочи, место на подземной парковке и коллекцию антиквариата, оцениваемую в десятки миллионов рублей.

Это наследство оспаривается в суде матерью и сестрой Маголы, которые недовольны, что Елена Степаненко даже не присутствовала на похоронах. Родственники подали иск, утверждая, что Наталья не осознавала своих действий из-за болезни. Текущий судебный процесс продолжается, и исход его пока не ясен, сообщает "Комсомольская Правда".

Напомним, что Степаненко после развода с Петросяном уже владеет значительным состоянием, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей.