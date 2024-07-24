Бывшая супруга Петросяна борется за многомиллионное наследство, оставленное подругой

Окна элитных квартир с видом на Черное море задрапированы. Нечаянная хозяйка этих апартаментов — Елена Степаненко, экс-супруга Евгения Петросяна.
Она унаследовала их от подруги Натальи Маголы, известного дизайнера интерьеров, умершей от рака в 2022 году. Магола завещала Степаненко две квартиры в Сочи, место на подземной парковке и коллекцию антиквариата, оцениваемую в десятки миллионов рублей.
Это наследство оспаривается в суде матерью и сестрой Маголы, которые недовольны, что Елена Степаненко даже не присутствовала на похоронах. Родственники подали иск, утверждая, что Наталья не осознавала своих действий из-за болезни. Текущий судебный процесс продолжается, и исход его пока не ясен, сообщает "Комсомольская Правда".
Напомним, что Степаненко после развода с Петросяном уже владеет значительным состоянием, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.