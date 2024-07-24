Артемия Лебедева ужаснул дизайн станции метро "Кузнецкий мост": ад перфекциониста

Артемий Лебедев раскритиковал дизайн станции метро "Кузнецкий мост"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор по дизайну социальной сети "ВКонтакте" Артемий Лебедев объяснил, что его выводит из себя в оформлении станции московского метро "Кузнецкий мост".

Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public doman

Артемий Лебедев опубликовал в "Инстаграме"* снимок из московского метрополитена. Его внимание привлекла надпись "Кузнецкий мост".

В непечатных выражениях Лебедев высказался о тех, кто создавал эту надпись. Он назвал это "адом перфекциониста" и призвал "повыдирать кривые руки" горе мастерам.

"Смотрим на нижний край надписи (базовую линию) и на линию стыка плиток. И вдруг буквы при движении направо взлетают. А ведь это метро, а не прилавок бабы Дуси", — выразил своё негодование дизайнер.

Ранее Артемий Лебедев раскритиковал оформление фасада здания РАНХиГС.

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