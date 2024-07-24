Артемия Лебедева ужаснул дизайн станции метро "Кузнецкий мост": ад перфекциониста

Директор по дизайну социальной сети "ВКонтакте" Артемий Лебедев объяснил, что его выводит из себя в оформлении станции московского метро "Кузнецкий мост".
Артемий Лебедев опубликовал в "Инстаграме"* снимок из московского метрополитена. Его внимание привлекла надпись "Кузнецкий мост".
В непечатных выражениях Лебедев высказался о тех, кто создавал эту надпись. Он назвал это "адом перфекциониста" и призвал "повыдирать кривые руки" горе мастерам.
"Смотрим на нижний край надписи (базовую линию) и на линию стыка плиток. И вдруг буквы при движении направо взлетают. А ведь это метро, а не прилавок бабы Дуси", — выразил своё негодование дизайнер.
Ранее Артемий Лебедев раскритиковал оформление фасада здания РАНХиГС.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.