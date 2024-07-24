Пришлось делить один трейлер на двоих: Кидман рассказала о съёмках у Кубрика

Николь Кидман рассказала о трудностях съёмок у Стэнли Кубрика

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Австралийская и американская актриса Николь Кидман рассказала в интервью Los Angeles Times о съемках фильма Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами".

Фото: commons.wikimedia.org by Rita Molnár, CC BY-SA 2.5

По ее словам, бюджет фильма был настолько ограничен, что ей и Тому Крузу, который на тот момент был ее мужем, пришлось делить один трейлер, несмотря на наличие дома неподалеку.

Кидман отметила, что Кубрик уделял больше внимания работе с Крузом, чем с ней, и часто переснимал сцены из-за своего перфекционизма.

Она также подчеркнула, что режиссер черпал вдохновение из их личной жизни и был известен своим требованием не возвышать его, приветствуя импровизацию и самовыражение актеров.