Пришлось делить один трейлер на двоих: Кидман рассказала о съёмках у Кубрика

Австралийская и американская актриса Николь Кидман рассказала в интервью Los Angeles Times о съемках фильма Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами".
По ее словам, бюджет фильма был настолько ограничен, что ей и Тому Крузу, который на тот момент был ее мужем, пришлось делить один трейлер, несмотря на наличие дома неподалеку.
Кидман отметила, что Кубрик уделял больше внимания работе с Крузом, чем с ней, и часто переснимал сцены из-за своего перфекционизма.
Она также подчеркнула, что режиссер черпал вдохновение из их личной жизни и был известен своим требованием не возвышать его, приветствуя импровизацию и самовыражение актеров.
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