Работающая в джунглях Бузова пожаловалась на отёки: "С утра на себя не хочется смотреть"

Телеведущая Ольга Бузова объяснила, как работа в джунглях Латинской Америки отразилась на её внешности.
Бузова рассказала, что стабильно её дни начинаются со спортивных упражнений. Она пожаловалась на жару (температура доходит до 40 градусов) и высокую влажность.
"Без спорта с утра на себя не хочется смотреть. Отекаем мы тут все знатно", — объяснила звезда в своём Telegram-канале.
Она рассказала, как приводит себя в порядок.
"Бодрящий душ, стакан тёплой воды с лимоном, зарядка, и массаж лица — дают хороший результат", — поделилась своими секретами красоты Ольга.
Бузова рассказала, что съёмки шоу "Звёзды в джунглях" подходят к концу.
Ранее Ольга Бузова рассказала, что её одолели песчаные блохи в Латинской Америке.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.