Работающая в джунглях Бузова пожаловалась на отёки: "С утра на себя не хочется смотреть"

Ольга Бузова рассказала, как борется с отёками: "Жара и влажность"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Бузова объяснила, как работа в джунглях Латинской Америки отразилась на её внешности.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman

Бузова рассказала, что стабильно её дни начинаются со спортивных упражнений. Она пожаловалась на жару (температура доходит до 40 градусов) и высокую влажность.

"Без спорта с утра на себя не хочется смотреть. Отекаем мы тут все знатно", — объяснила звезда в своём Telegram-канале.

Она рассказала, как приводит себя в порядок.

"Бодрящий душ, стакан тёплой воды с лимоном, зарядка, и массаж лица — дают хороший результат", — поделилась своими секретами красоты Ольга.

Бузова рассказала, что съёмки шоу "Звёзды в джунглях" подходят к концу.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что её одолели песчаные блохи в Латинской Америке.