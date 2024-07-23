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"Люди не хотят верить, что мы счастливы": Хейли Бибер впервые рассказала, почему скрывала беременность

Супруга Джастина Бибера полгода скрывала беременность из-за постоянного хейта

1:05
Шоу-бизнес

Супруга музыканта Джастина Бибера, модель Хейли Бибер в интервью для журнала W Magazine призналась, что шесть месяцев скрывала беременность из-за постоянной критики в свой адрес.

Супруга Джастина Бибера полгода скрывала беременность из-за постоянного хейта
Фото: youtube.com by канал Kris Brinenko, PDM

Она отметила, что ей не хотелось говорить, извиняться или оправдываться за каждый свой шаг. По её словам, с первых дней её романа с Джастином она постоянно подвергалась необоснованному хейту.

"Как будто люди не хотят верить, что мы счастливы. Раньше я пыталась вести себя так, будто это причиняет всё меньше и меньше боли. Я пыталась думать, что в определённый момент к этому привыкаешь, что вот так будут говорить и вот так будут вести себя люди. Но я понимаю, что на самом деле мне никогда не станет менее больно", — заявила модель.

Раскрыть свою тайну она решилась, потому что в какой-то момент поняла — она не может наслаждаться таким важным периодом в жизни. Ей хотелось ощущать свободу и жить своей жизнью.

Ранее Клава Кока сфотографировалась в свадебном платье.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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