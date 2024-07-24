За Глюкозу заступилась ещё одна звезда: Орлова поддержала попавшую в скандал певицу

20 июля 2024 года в Красноярске разразился скандал на концерте Глюкозы. Певица, выйдя на сцену в неадекватном состоянии, не попадала в фонограмму, гримасничала и трогала себя за интимные места. Вместо восторженных отзывов местные жители попросили её больше не приезжать.
Глюкоза объяснила, что её поведение было вызвано трагедией — смертью бабушки и конфликтом с Максимом Фадеевым, которые привели к назначению антидепрессантов и снотворного.
Многие коллеги, включая Ксению Собчак, Бьянку, Михаила Галустяна и Ольгу Орлову, поддержали певицу.
Ольга призвала прекратить травлю, подчеркнув, что на месте Глюкозы мог оказаться каждый. Она отметила важность сострадания и поддержки в такие моменты.
Орлова сама недавно подверглась критике за распространение фотографий с вечеринки Насти Ивлеевой. Тогда её обвинили в раскрытии конфиденциальной информации. Орлова не признала свою вину, но её заявление о поддержке Глюкозы показало, что она понимает, насколько важна помощь в сложные моменты.
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