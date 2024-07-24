За Глюкозу заступилась ещё одна звезда: Орлова поддержала попавшую в скандал певицу

Ольга Орлова призвала остановить травлю Глюкозы

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

20 июля 2024 года в Красноярске разразился скандал на концерте Глюкозы. Певица, выйдя на сцену в неадекватном состоянии, не попадала в фонограмму, гримасничала и трогала себя за интимные места. Вместо восторженных отзывов местные жители попросили её больше не приезжать.

Фото: Социальные сети by Ольга Орлова, PDM

Глюкоза объяснила, что её поведение было вызвано трагедией — смертью бабушки и конфликтом с Максимом Фадеевым, которые привели к назначению антидепрессантов и снотворного.

Многие коллеги, включая Ксению Собчак, Бьянку, Михаила Галустяна и Ольгу Орлову, поддержали певицу.

Ольга призвала прекратить травлю, подчеркнув, что на месте Глюкозы мог оказаться каждый. Она отметила важность сострадания и поддержки в такие моменты.

Орлова сама недавно подверглась критике за распространение фотографий с вечеринки Насти Ивлеевой. Тогда её обвинили в раскрытии конфиденциальной информации. Орлова не признала свою вину, но её заявление о поддержке Глюкозы показало, что она понимает, насколько важна помощь в сложные моменты.