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Клава Кока снялась в свадебном платье: "Принимаю поздравления!"

Певица Клава Кока опубликовала фото в свадебном платье

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Шоу-бизнес

Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) в личном блоге опубликовала снимок, на котором запечатлена в образе невесты.

Певица Клава Кока опубликовала фото в свадебном платье
Фото: youtube.com by канал Dima Ermuzevich, PDM

Артистка устроила тематическую вечеринку в честь дня рождения. Сама она появилась на празднике в белом корсетном мини-платье. Она также надела фату, жемчужное колье с короной, длинные перчатки и чулки.

Клава Кока позировала с букетом белых роз.

"Принимаю поздравления!" — подписала кадр Клава Кока.

Певица состоит в отношениях с моделью и блогером Александром Повериным, который выиграл в шоу "Сердце Клавы". По окончании проекта исполнительница заявляла, что планирует создать семью с возлюбленным и завести детей.

Ранее Наталия Гулькина заявила, что готова проходить допинг для артистов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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