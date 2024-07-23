Клава Кока снялась в свадебном платье: "Принимаю поздравления!"

Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) в личном блоге опубликовала снимок, на котором запечатлена в образе невесты.
Артистка устроила тематическую вечеринку в честь дня рождения. Сама она появилась на празднике в белом корсетном мини-платье. Она также надела фату, жемчужное колье с короной, длинные перчатки и чулки.
Клава Кока позировала с букетом белых роз.
"Принимаю поздравления!" — подписала кадр Клава Кока.
Певица состоит в отношениях с моделью и блогером Александром Повериным, который выиграл в шоу "Сердце Клавы". По окончании проекта исполнительница заявляла, что планирует создать семью с возлюбленным и завести детей.
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