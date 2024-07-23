Психиатр Вилков заявил, что антидепрессанты не могли возбудить певицу Глюкозу

Психиатр Вилков объяснил, могли ли антидепрессанты повлиять на Глюкозу

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Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков оценил оправдания певицы Глюкозы, которая объяснила своё странное поведение приёмом антидепрессантов.

Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

Эксперт уверен, что, антидепрессанты не могли стать причиной серьезных побочных эффектов. Он не исключил, что изменение в поведении могли быть спровоцированы сочетанием препаратов и алкоголя, либо психоактивных веществ.

Ранее Ксения Собчак объяснила, почему певица Глюкоза странно себя вела на концерте в Красноярске.

"В случае сочетания с алкоголем резко усиливается эффект общего опьянения, тогда возможно неконтролируемое поведение человека", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Он отметил, что антидепрессанты также влияют на поведение человека при употреблении любых психоактивных веществ.

Вилков подчеркнул, что даже передозировка подобными препаратами не может спровоцировать неадекватное поведение. При увеличении дозы усиливается лишь сонливость, рассеянность и несвязность речи.

"Возбуждения при презентации инфекций здесь обычно не бывает", — рассказал Вилков.