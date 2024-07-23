Экс-солистка "Миража" отреагировала на идею допинга для артистов после скандала с Глюкозой

Певица Наталия Гулькина отметила, что готова проходить проверки на допинг

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталия Гулькина в беседе с "МК" заявила, что не видит ничего ужасного в том, чтобы проходить допинг перед выступлениями. Так она отреагировала на скандал из-за певицы Натальи Чистяковой-Ионовой.

Фото: youtube.com by канал PROжизнь, PDM

Она отметила, что готова первой пройти пробу на допинг перед концертом, если это потребуется. И хотя она считает такую идею странной, заявила, что ей бояться нечего.

Комментируя поведение Глюкозы, экс-солистка "Миража" призналась, что ей кажется, будто видео "левое".

"Потому что девушка должна быть совсем в неадеквате, чтобы, как мужчина, хватать себя за причинное место", — высказалась артистка.

Певица Наталья Чистякова-Ионова угодила в скандал на Дне металлурга в Красноярске. Зрители отметили, что она не попадала в ноты и слова, а также постоянно трогала себя за причинные места.

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