Люся Чеботина быстро забыла о бывшем в отношениях с экс-футболистом "Динамо"

Люся Чеботина несколько лет встречалась с певцом ЮрКиссом, но в прошлом году они расстались. Ходят слухи, что разрыв связан с экс-футболистом "Динамо" Матиасом Норманном.
Норманна считают главным ловеласом российского футбола: он был в отношениях с моделью Виолеттой Грачевой, затем с израильской моделью Иден Файнс. Теперь, возможно, он встречается с Люсей Чеботиной, которая активно поддерживает "Динамо" и недавно отдыхала с Норманном на яхте в Дубае. Пара публично не заявляла о своих отношениях, но обменивалась комментариями и фотографиями, подогревая слухи, сообщает StarHit.
Отношения с ЮрКиссом, которые они долгое время скрывали, закончены. Несмотря на это, карьера Чеботиной стремительно идет вверх: она стала певицей №1 на российской сцене, её песни становятся хитами, а недавний трек "За бывшего", по мнению фанатов, посвящен её прошлым отношениям.
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