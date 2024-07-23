Станислав Садальский рассказал, как его до крови укусила Джуна

Станислав Садальский вспомнил, как его покусала Джуна

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский вспомнил о своём опыте общения с Джуной Давиташвили, которую почитали за целительницу.

Фото: @StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman

Актёр отметил, что в день рождения Джуны её называют шарлатанкой, ведьмой и ряженой. Он сравнил это с пинанием мёртвого льва.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что сам не лечился у Джуны, так как не страдал в то время физическими недугами.

"Один раз, когда я ругнулся, она, шутя, укусила меня до крови, потом лизнула — и ничего не осталось, даже царапины", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Садальский отметил, что с Джуной общался актёр Константин Райкин и режиссёр Андрей Тарковский, который назвал её необразованной и очень капризной.