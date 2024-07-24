Павел Дуров может стать отцом: эффектная брюнетка беременна и намекает на миллиардера

В Telegram-каналах обсуждают возможный роман Павла Дурова с Дианой Бако, эффектной брюнеткой, которая, судя по опубликованным ею фотографиям, находится на серьезном сроке беременности.
На снимках Диана окружена букетами роз, среди которых заметна коробочка с украшением от Bulgari, а фото сделано в отеле Bvlgari Hotel в Лондоне. Девушка не раскрывает имя отца будущего ребенка, но многие уверены, что это Павел Дуров. Диана активно ведет личный блог, где публикует кадры из частных самолетов и роскошных отелей, носит люксовые вещи и путешествует по миру.
Диана Бако — основатель бренда сексуальных купальников с магазином в Дубае, что может быть одной из причин знакомства с Дуровым. Она также является студенткой Гарвардской медицинской школы, обладательницей титула "Принцесса" на конкурсе "Мисс Венгрия" 2015 и участницей международного соревнования "Мисс Туризм планеты". Встреча с миллиардером могла произойти через рэпера Моргенштерна*, в чьем клипе Диана снималась в Дубае, сообщает StarHit.
Ни Дуров, ни Бако не подтверждают слухи о романе, однако Диана отмечала, что сейчас чувствует себя счастливой и ей нравятся целеустремленные и амбициозные люди.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
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