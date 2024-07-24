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Павел Дуров может стать отцом: эффектная брюнетка беременна и намекает на миллиардера

В Интернете обсуждают возможный роман Павла Дурова с Дианой Бако

1:30
Шоу-бизнес

В Telegram-каналах обсуждают возможный роман Павла Дурова с Дианой Бако, эффектной брюнеткой, которая, судя по опубликованным ею фотографиям, находится на серьезном сроке беременности.

В Интернете обсуждают возможный роман Павла Дурова с Дианой Бако
Фото: flickr.com by TechCrunch, CC BY 2.0

На снимках Диана окружена букетами роз, среди которых заметна коробочка с украшением от Bulgari, а фото сделано в отеле Bvlgari Hotel в Лондоне. Девушка не раскрывает имя отца будущего ребенка, но многие уверены, что это Павел Дуров. Диана активно ведет личный блог, где публикует кадры из частных самолетов и роскошных отелей, носит люксовые вещи и путешествует по миру.

Диана Бако — основатель бренда сексуальных купальников с магазином в Дубае, что может быть одной из причин знакомства с Дуровым. Она также является студенткой Гарвардской медицинской школы, обладательницей титула "Принцесса" на конкурсе "Мисс Венгрия" 2015 и участницей международного соревнования "Мисс Туризм планеты". Встреча с миллиардером могла произойти через рэпера Моргенштерна*, в чьем клипе Диана снималась в Дубае, сообщает StarHit.

Ни Дуров, ни Бако не подтверждают слухи о романе, однако Диана отмечала, что сейчас чувствует себя счастливой и ей нравятся целеустремленные и амбициозные люди.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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