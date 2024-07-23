Юрий Лоза прокомментировал гибель девушек в аттракционе "Дом ужасов" в Махачкале

Юрий Лоза высказался о гибели девушек в "Доме ужасов" в Дагестане

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что в Махачкале умерли две молодые девушки во время прохождения хоррор-квеста.

Фото: youtube by Иванова Ольга, PDM

Автор и исполнитель хита "Плот" прокомментировал сообщение о том, что в Дагестане в аттракционе "Дом ужаса" погибли 19-летняя и 20-летняя девушки. Они не смогли выбраться из пожара, так как оказались запертыми.

Певец отметил, что девушки, которые только начинали жить, погибли по вине "криворукого балбеса".

"Зачем вообще ходить в "Дом ужасов", да ещё и участвовать в аттракционе с идиотским названием хоррор-квест? Какого такого ужаса им в этой жизни не хватало?" — поделился своими размышлениями артист в Telegram-канале.

Ранее Юрий Лоза отчитал журналистов за новость про унитаз.