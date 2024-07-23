"Это не похоже на алкоголь": оскандалившуюся Глюкозу призвали лечить

Иосиф Пригожин призвал лечить оскандалившуюся в Красноярке Глюкозу

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с авторами Telegram-канала "Звездач" заявил, что певица Наталья Чистякова-Ионова нуждается в лечении.

Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова, PDM

Медиаменеджер отметил, что в таком состоянии, в котором артистка себе позволила себе выйти на сцену, он видит лишь неуважение к зрителям.

"Подобное отношение — это свинство к зрителям и к организаторам. Это безобразие, не хочу, чтобы это видели мои дети и внуки. Деятели искусства несут ответственность за всё, что они делают, невозможно позволять себе подобные вещи", — отметил он.

Пригожин признался, что знаком с Ионовой и видел её несколько раз невменяемой. Он считает, что ей требуется помощь.

Ранее стало известно, что певица Глюкоза намерена продолжать выступления после скандала.