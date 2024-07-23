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Вместо извинений: певица Глюкоза повысила гонорар после неадекватного поведения в Красноярске

Певица Глюкоза продолжит выступать за многомиллионные гонорары после скандала

Шоу-бизнес

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, продолжит выступать после скандала в Красноярске. Как стало известно авторам Telegram-канала Mash, её гонорар вырос с двух миллионов до пяти миллионов рублей.

Певица Глюкоза продолжит выступать за многомиллионные гонорары после скандала
Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, PDM

Исполнительница, угодившая в скандал в Красноярске, не намерена отказываться от выступлений. Её команда принимает запись на осень, и там всё достаточно плотно.

В райдер певицы включено: лучшая гостиница в городе, охранники и элитный коньяк. Помимо этого, запрещено кому-либо заходить к ней в гримёрку.

"Технический райдер вам обойдётся в 600-700 тыс. рублей. Бытовой — до 70", — пишет источник.

Наталья Чистякова-Ионова объяснила своё странное поведение в Красноярске приёмом антидепрессантов на фоне стресса из-за смерти любимой бабушки.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, как муж относится к её популярности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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