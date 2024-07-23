Лера Кудрявцева рассказала о своих неприятностях с обувью: "Клопы, клещи, неверный муж"

Телеведущая Лера Кудрявцева напомнила подписчикам о том, что однажды она приобрела дорогую, но очень вонючую обувь. История получила продолжение.
Кудрявцева рассказала, что несколько лет назад купила сапоги, которые удивили её нестерпимым запахом. Звезда ТВ решила не выбрасывать обувь в надежде на то, что запах со временем улетучится.
"Столичная жара видимо активировала в этой резине какие-то химические процессы вновь, и они опять завоняли", — пожаловалась ведущая шоу "Секрет на миллион в "Инстаграме"*.
Лера призвала забрать у неё "ароматную" обувь.
"Молю заберите. Вдруг у кого клопы, клещи, неверный муж. Эти сапоги истребят всё живое", — выступила с предложением Кудрявцева.
Телеведущая объяснила, что не может просто выкинуть сапоги, так как она за них заплатила "сто тысяч миллионов".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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