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Лера Кудрявцева рассказала о своих неприятностях с обувью: "Клопы, клещи, неверный муж"

Лера Кудрявцева рассказала продолжение истории о своей вонючей обуви

1:06
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева напомнила подписчикам о том, что однажды она приобрела дорогую, но очень вонючую обувь. История получила продолжение.

Лера Кудрявцева рассказала продолжение истории о своей вонючей обуви
Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Кудрявцева рассказала, что несколько лет назад купила сапоги, которые удивили её нестерпимым запахом. Звезда ТВ решила не выбрасывать обувь в надежде на то, что запах со временем улетучится.

"Столичная жара видимо активировала в этой резине какие-то химические процессы вновь, и они опять завоняли", — пожаловалась ведущая шоу "Секрет на миллион в "Инстаграме"*.

Лера призвала забрать у неё "ароматную" обувь.

"Молю заберите. Вдруг у кого клопы, клещи, неверный муж. Эти сапоги истребят всё живое", — выступила с предложением Кудрявцева.

Телеведущая объяснила, что не может просто выкинуть сапоги, так как она за них заплатила "сто тысяч миллионов".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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