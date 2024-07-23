Лера Кудрявцева рассказала о своих неприятностях с обувью: "Клопы, клещи, неверный муж"

Лера Кудрявцева рассказала продолжение истории о своей вонючей обуви

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева напомнила подписчикам о том, что однажды она приобрела дорогую, но очень вонючую обувь. История получила продолжение.

Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Кудрявцева рассказала, что несколько лет назад купила сапоги, которые удивили её нестерпимым запахом. Звезда ТВ решила не выбрасывать обувь в надежде на то, что запах со временем улетучится.

"Столичная жара видимо активировала в этой резине какие-то химические процессы вновь, и они опять завоняли", — пожаловалась ведущая шоу "Секрет на миллион в "Инстаграме"*.

Лера призвала забрать у неё "ароматную" обувь.

"Молю заберите. Вдруг у кого клопы, клещи, неверный муж. Эти сапоги истребят всё живое", — выступила с предложением Кудрявцева.

Телеведущая объяснила, что не может просто выкинуть сапоги, так как она за них заплатила "сто тысяч миллионов".

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