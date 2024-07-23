"Ему тяжело": беременная в третий раз Анна Хилькевич заговорила о муже

Актриса Анна Хилькевич в семейном влоге, который публикует на Rutube, показала своего супруга Артура Волкова, которому, по её словам, тяжело даётся публичность.
Она рассказала, что мужчина знал её уже тогда, когда они только познакомились.
Сам Артур отмечает, что придерживается правила "счастье любит тишину".
"Приходится принимать работу моей жены, я изначально знал, на что иду", — объяснил возлюбленный актрисы.
При этом он отметил, что у них бывают ссоры, особенно из-за образов Анны. Так, он просит супругу заранее ему показывать наряд, а не в день мероприятия. Его главным условием является то, чтобы одежда не просвечивала.
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