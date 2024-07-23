"Ему тяжело": беременная в третий раз Анна Хилькевич заговорила о муже

Актриса Анна Хилькевич призналась, что её мужу тяжело даётся публичность

Актриса Анна Хилькевич в семейном влоге, который публикует на Rutube, показала своего супруга Артура Волкова, которому, по её словам, тяжело даётся публичность.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Хилькевич в инстаграм, PDM

Она рассказала, что мужчина знал её уже тогда, когда они только познакомились.

Сам Артур отмечает, что придерживается правила "счастье любит тишину".

"Приходится принимать работу моей жены, я изначально знал, на что иду", — объяснил возлюбленный актрисы.

При этом он отметил, что у них бывают ссоры, особенно из-за образов Анны. Так, он просит супругу заранее ему показывать наряд, а не в день мероприятия. Его главным условием является то, чтобы одежда не просвечивала.

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