Рэпер Баста трогательно поздравил жену с днём рождения: "Любовь моя"

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, посвятил пост своей любимой супруге Елене Пинской.
Исполнитель хита "Выпускной" рэпер Баста опубликовал в сторис "Инстаграма"* нарезку фото и видео с любимой супругой.
Елена Пинская родилась 23 июля 1980 года, то есть жене музыканта исполнилось 44 года.
"С днём рождения, любовь моя!" — написал под кадрами Вакуленко.
Одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса познакомилась 17 лет назад в родном Ростове. Елена и Василий воспитывает двух дочерей — Марию и Елизавету.
Ранее рэпер Баста отметил с супругой хрустальную свадьбу (15 лет совместной жизни).
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