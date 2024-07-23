Рэпер Баста трогательно поздравил жену с днём рождения: "Любовь моя"

Рэпер Баста обратился к жене в день её рождения

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, посвятил пост своей любимой супруге Елене Пинской.

Фото: https://www.instagram.com/bastaakanoggano by Инстаграм рэпера Басты is licensed under public doman

Исполнитель хита "Выпускной" рэпер Баста опубликовал в сторис "Инстаграма"* нарезку фото и видео с любимой супругой.

Елена Пинская родилась 23 июля 1980 года, то есть жене музыканта исполнилось 44 года.

"С днём рождения, любовь моя!" — написал под кадрами Вакуленко.

Одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса познакомилась 17 лет назад в родном Ростове. Елена и Василий воспитывает двух дочерей — Марию и Елизавету.

Ранее рэпер Баста отметил с супругой хрустальную свадьбу (15 лет совместной жизни).

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской