"События стираются из памяти": Наташа Королёва не явилась в суд по делу об убийстве Игоря Талькова

Наташа Королёва не получила приглашения в суд по делу об убийстве Игоря Талькова

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва в беседе с "МК" заявила, что не знала о том, что её вызывали в суд по делу об убийстве Игоря Талькова.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, PDM

Исполнительница была среди участников трагического концерта в 1991 году, когда убили 34-летнего музыканта Игоря Талькова. 23 июля она могла дать показания в суде в Санкт-Петербурге, однако не явилась.

"Я знаю, что по Талькову дело шло. Года два назад я даже встречалась со следователем, давала показания. Но события того вечера с годами стираются из памяти: столько лет всё-таки прошло. Но то, что меня вызвали в суд, — новость", — призналась артистка.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга начал рассматривать дело об убийстве музыканта Игоря Талькова, которое произошло 6 октября 1991 года. Обвиняемым в преступлении считается экс-концертный директор артиста Валерий Шляфман, который сбежал в Израиль.

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