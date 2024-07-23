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Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс певца Шарлота* в список террористов и экстремистов

1:11
Шоу-бизнес

Арестованный за оскорбление чувств верующих Эдуард Шарлот* внесён в список террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг внёс певца Шарлота* в список террористов и экстремистов
Фото: youtube.com by канал SharlotVEVO, PDM

В настоящее время юноша находится в СИЗО.

"Перечень террористов и экстремистов (Включённые)… Национальная часть… Физические лица… 4. Шарлот Эдуард Валерьевич*, 07.02.1998 г. р., г. Самара", — говорится в перечне.

Шарлот стал фигурантом трёх уголовных дел в декабре прошлого года — сам артист признавал свою вину и отмечал, что сделал это непреднамеренно.

Поводом для обращения внимания на артиста стали видеоролики, на одном из которых он разрывает георгиевскую ленточку и топчет её ногами. На другом видео он поёт пародию на песню "День Победы", при этом прибивая к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.

Ранее Ксения Собчак обратилась к мужу Константину Богомолову.

* - Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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