Снова удар по Виторгану: Собчак назвала Богомолова "лучшим мужем"

Ксения Собчак назвала Константина Богомолова лучшим мужем в день его 49-летия

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак в личном Telegram-канале обратилась к супругу, театральному режиссёру Константину Богомолову и назвала его "лучшим мужем".

Фото: youtube.com by канал khlyustov films, PDM

Константин Богомолов 23 июля отмечает своё 49-летие. В честь праздника коллектив Театра на Бронной показал ролик с Александром Збруевым, где он отмечает талант и знания режиссёра.

Собчак репостнула на свою страницу публикацию и лаконично поздравила мужа.

"С днём рождения, лучший режиссёр и лучший муж", — отметила журналистка и добавила смайлик в виде сердца.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года. У каждого есть дети от предыдущих отношений.

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