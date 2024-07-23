Александр Васильев показал ещё один свой заграничный особняк: редкие старинные интерьеры

Александр Васильев похвастался усадьбой в Литве

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев рассказал о заграничной недвижимости, доставшейся ему по наследству.

Фото: https://www.instagram.com/alexandre_vassiliev by Инстаграм Александра Васильева is licensed under public doman

Историк моды опубликовал в "Инстаграме"* серию снимков со старинными предметами, которые наполняют его особняк в Литве.

Он отметил, что данную усадьбу под названием "Кривой погурек" недалеко от Вильнюса купил его двоюродный дедушка в начале ХХ века у помещика Миллера.

"Более 100 лет наша семья бережно хранит этот уникальный дом с редкими старинными интерьерами в стиле Сецессии", — написал под фотографиями Васильев.

Телеведущий рассказал, что сейчас проводит ремонт в доме и пообещал показать свои владения подробнее после того, как все работы будут проведены.

Ранее Александр Васильев рассказал о своём старинном особняке во Франции.

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