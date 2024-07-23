Александр Васильев показал ещё один свой заграничный особняк: редкие старинные интерьеры

Экс-ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев рассказал о заграничной недвижимости, доставшейся ему по наследству.
Историк моды опубликовал в "Инстаграме"* серию снимков со старинными предметами, которые наполняют его особняк в Литве.
Он отметил, что данную усадьбу под названием "Кривой погурек" недалеко от Вильнюса купил его двоюродный дедушка в начале ХХ века у помещика Миллера.
"Более 100 лет наша семья бережно хранит этот уникальный дом с редкими старинными интерьерами в стиле Сецессии", — написал под фотографиями Васильев.
Телеведущий рассказал, что сейчас проводит ремонт в доме и пообещал показать свои владения подробнее после того, как все работы будут проведены.
Ранее Александр Васильев рассказал о своём старинном особняке во Франции.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.