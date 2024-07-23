Певица Глюкоза несёт первые потери после скандала в Красноярске

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова), скорее всего, не будет выступать на концерте в Москве 29 сентября. Об этом пишет Mash. Авторы канала утверждают, что её имя убрали с афиши.
В сентябре исполнительница должна была выступить в рамках фестиваля "Удачные песни" на "Live Арене". Однако после скандала в Красноярске её имя убрали не только с афиши мероприятия, но и с площадок-партнёров. Хотя на сайте артистки выступление всё ещё отмечено.
Ни Глюкоза, ни её представители пока никак не прокомментировали новость о возможной отмене выступления в Москве.
Помимо Глюкозы на мероприятии должны выступить Филипп Киркоров, Николай Басков, Анна Asti, Дима Билан и другие.
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