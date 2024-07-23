Застрявший в каньоне Филипп Киркоров взывает о помощи: "Мы послали сигнал SOS"

Филипп Киркоров не может выбраться из каньона

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров пожаловался на то, что не может выбраться из горной местности из-за того, что река поднялась на 10 метров.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Народный артист России записал в "Инстаграме"* видео из Сочи, где идёт съёмочный процесс.

"Мы застряли в горах. Мы отсюда выбраться на данный момент не можем. Мы послали сигнал SOS, как Титаник", — объяснил певец.

Киркоров отметил, что их постепенно затапливает, так как уровень реки стремительно поднимается.

"Мы просим о помощи", — воззвал Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров объяснил, что его репутация дороже денег.

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