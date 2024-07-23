Телеведущая Бордовских публично обратилась к дочери, страдавшей от анорексии

Телеведущая Юлия Бордовских показала дочь Марию, страдавшую от анорексии

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Бордовских в личном блоге опубликовала фотографию с дочерью Марией, которая в подростковом возрасте страдала от анорексии.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Бордовских в Инстаграм, PDM

Девушка отмечает 25-летие, в связи с чем знаменитая мать решила её публично поздравить.

"25! И вся жизнь впереди. Пусть всё получится. Мечтай по-крупному, моя любимая девочка, а мы будем радоваться и молодеть с тобой рядом", — написала телеведущая.

Мария страдала от анорексии в подростковом возрасте — тогда они переехали жить в США. Юлия Бордовских признавалась, что не сразу обратилась к специалистам, понадеявшись на собственные силы. Она призвала поклонников не совершать её ошибок и сразу бежать к врачам, если в их жизни есть похожая ситуация.

Мария Бордовских живёт вместе с матерью и братом в Москве. Она снимает кино и пишет сценарии, а также помогает родительнице развивать её бренд по ментальному и физическому здоровью.

Ранее Ольга Орлова показала себя в молодости.