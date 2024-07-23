Блогер Дава показал очаровательного ребёнка: "Мой маленький пупс"

Блогер Дава показал маленького брата: "Ему уже целых два года"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Давид Манукян опубликовал фотографию с маленьким родственником.

Фото: https://www.instagram.com/dava_m by Инстаграм Давида Манукяна is licensed under public doman

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян разместил в "Инстаграме"* фото, на котором держит на руках ребёнка.

"С днём рождения, мой маленький пупс. Ему уже целых два года! Время летит быстро, не успеваю следить, как ты растёшь", — написал Дава под снимком.

Манукян пояснил, что держит на руках маленького братика.

Маму Давида умилило данное фото.

"Мои солнышки, обожаю вас, вы моя жизнь и радость", — написала под фотографией женщина.

Ранее Давид Манукян рассказал о планах стать отцом.

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