Блогер Дава показал очаровательного ребёнка: "Мой маленький пупс"

Блогер Давид Манукян опубликовал фотографию с маленьким родственником.
Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян разместил в "Инстаграме"* фото, на котором держит на руках ребёнка.
"С днём рождения, мой маленький пупс. Ему уже целых два года! Время летит быстро, не успеваю следить, как ты растёшь", — написал Дава под снимком.
Манукян пояснил, что держит на руках маленького братика.
Маму Давида умилило данное фото.
"Мои солнышки, обожаю вас, вы моя жизнь и радость", — написала под фотографией женщина.
Ранее Давид Манукян рассказал о планах стать отцом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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