Младшая сестра Ольги Бузовой заговорила о "семейном бесплодии"

Младшая сестра певицы Ольги Бузовой Анна в личном блоге в резкой форме ответила хейтеру на вопрос о том, почему ни у неё, ни у исполнительницы нет детей.
Поклонница артистки отметила, что, скорее всего, у сестёр Бузовых нет возможности иметь детей, либо они их не любят.
"Бесплодны и не любим — всё вместе", — заявила Анна Бузова.
36-летняя Анна Бузова состоит в отношениях Константином Штыркиным, с которым строит совместные планы. Однако у пары пока нет детей.
Ольга Бузова неоднократно заявляла о своём желании завести наследников, но пока не встретила достойного мужчину для продолжения рода.
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