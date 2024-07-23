Младшая сестра Ольги Бузовой заговорила о "семейном бесплодии"

Сестра Ольги Бузовой ответила на обвинения в "семейном бесплодии"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Младшая сестра певицы Ольги Бузовой Анна в личном блоге в резкой форме ответила хейтеру на вопрос о том, почему ни у неё, ни у исполнительницы нет детей.

Фото: youtube.com by канал НА СЛУХУ, PDM

Поклонница артистки отметила, что, скорее всего, у сестёр Бузовых нет возможности иметь детей, либо они их не любят.

"Бесплодны и не любим — всё вместе", — заявила Анна Бузова.

36-летняя Анна Бузова состоит в отношениях Константином Штыркиным, с которым строит совместные планы. Однако у пары пока нет детей.

Ольга Бузова неоднократно заявляла о своём желании завести наследников, но пока не встретила достойного мужчину для продолжения рода.

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